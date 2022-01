Trabalhadores da Sumol+Compal realizam manifestação junto à Câmara de Almeirim

Os trabalhadores da SUMOL+COMPAL realizaram uma manifestação em frente à Câmara de Almeirim. A Manifestação teve início às 14h e prolongou-se até 18h.

Os trabalhadores, acompanhados pela Secretária Geral da CGTP, Isabel Camarinha, acusaram a empresa de ser “intransigente” perante uma série de reivindicações. Entre as várias reivindicações, consta uma valorização salarial na ordem dos 150 euros; uma atualização dos subsídios de turno e de refeição; e ainda, o fim “dos despedimentos coletivos “que a empresa colocou em prática durante os últimos anos”.

De acordo com os funcionários, a administração “não tem dado qualquer resposta objetiva, desvalorizando a iniciativa” e os direitos “dos próprios trabalhadores”.

De acordo com um trabalhador da SUMOL COMPAL, que preferiu não ser identificado, os funcionários exigem, acima de tudo, melhores ordenados: “Há dez anos não somos aumentados. Durante os últimos 10 anos não assistimos a qualquer aumento salarial, e eliminaram uma série de apoios, como a majoração de férias”.

De acordo com o mesmo trabalhador, a direção tem ignorado as constantes reivindicações dos funcionários: ” A direção anulou, por falta de disponibilidade, uma reunião com o sindicato que estava marcado para o dia seis deste mês. Eles dizem que vão aumentar, mas duvido muito que os aumentos sejam de acordo com aquilo que nós queremos. A empresa não está disposta a dialogar connosco”.

Entretanto, em comunicado, a empresa referiu estar disponível para um diálogo “aberto e responsável”.