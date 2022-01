Presépio “gigante” em Fazendas

Vítor Eloio, Bombeiro Voluntário em Almeirim, tem em casa, nas Fazendas de Almeirim, um presépio com mais de 300 peças.

O gosto vem desde pequeno, começou aos 16 anos e tem vindo a aumentar o presépio. “Via os presépios na televisão e depois comecei a fazer mesmo. Ao longo dos anos comprei novas peças, comecei a reunir novas ideias, e o presépio foi aumentando e hoje terá 300 a 350 peças”, conta Vitor Eloio. O projeto começa “normalmente em novembro. Nós reunimos ideias e depois, na última semana de novembro, o presépio é montado, para no dia 1 de dezembro o pessoal começar a ver o presépio”, descreve, quando mostra orgulhosamente as peças. Todos os anos, Vítor e Carla fazem atualizações, quer aumentando o espólio com mais peças quer pela disposição: “Desde o ano passado nós começamos a juntar peças para a cidade de Natal. Achamos que devia haver uma distinção entre o antigamente, o presépio antigo, e o presépio do futuro, que é a cidade de Natal. A cidade de Natal começou por ser constituída por vinte peças, e agora temos vindo a aumentar mais”, conta. O presépio é grande e começa a existir um problema de falta de espaço, pelo que Vítor até já pensa num espaço maior: Eu tenho muitas maneiras de pensar. Imaginar, já imagino, mas precisava de um bocadinho de mais espaço. Acho que o presépio ainda está muito junto. Mas, face às condições que tenho, não posso aumentar mais. Tem de ficar assim. Na casa da cultura, talvez conseguisse aumentar o tamanho do presépio.”

A propósito disso, o Jornal O ALMEIRINENSE já questionou a junta que acha difícil realizar a exposição neste espaço, mas há um ano para encontrar uma solução. Até dia 6, o presépio pode ser visto junto à zona da antiga pinheira.