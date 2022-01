Conheça a agenda de ações NERSANT de apoio à internacionalização para 2022

O apoio à internacionalização das empresas da região do Ribatejo continua a ser um dos principais objetivos da NERSANT. A Associação tem já em curso um plano integrado de ações de apoio à exportação das empresas, com incidência em diversos países. O plano irá contemplar a organização da 11ª Edição do NERSANT BUSINESS, bem como a organização de missões empresariais a 05 mercados.

A primeira ação internacional da NERSANT irá decorrer já no próximo mês de fevereiro, com a organização da XI Edição do NERSANT BUSINESS. Evento que irá ter um primeiro momento online de 21 a 25 de fevereiro (no qual estão já confirmados mais de 100 importadores de mais de 50 mercados), e um segundo momento já de forma presencial com visitas de importadores à região entre março e junho.

O plano de internacionalização da NERSANT tem ainda em agenda 05 missões empresariais, sendo a primeira missão ao Brasil (Estado da Bahia), ação programada em formato presencial e com datas previstas para 28 de março a 01 de abril. As missões seguintes, estão programadas em formato online e com as seguintes datas previstas: Canadá, de 11 a 14 de abril; EUA, de 02 a 06 de maio; Marrocos, de 23 a 27 de maio e a Moçambique, de 20 a 24 de junho.

Estas ações de internacionalização contam com o apoio técnico da NERSANT, pelo que as empresas participantes em cada uma das missões terão a oportunidade de reunir com a associação para a realização de um diagnóstico de necessidades e interesses, trabalho que será essencial para o serviço de consultoria especializado de prospeção e seleção dos contactos no mercado, de acordo com os objetivos e perfil definido pelas empresas, contactos estes que serão posteriormente validados pelas empresas participantes.

As empresas interessadas em fazer a pré-inscrição nas ações em causa ou pedir mais detalhes poderão fazê-lo através do seguinte link ou consultando a agenda da NERSANT: https://inqueritos.nersant.pt/2020/01/01/acoes-de-internacionalizacao/?data=2020.01.01

Estas ações são organizadas pela NERSANT no âmbito do projeto conjunto Negócios no Mundo, sendo que as empresas elegíveis terão acesso a cofinanciamento até 50%, no âmbito do COMPETE / PT2020.