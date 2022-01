A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém vai organizar uma nova formação pedagógica inicial de formadores b-learning em Abrantes.

A ação vai realizar-se de 25 de janeiro a 16 de março de 2022, com uma duração de 90 horas, na modalidade b-Learning, ou seja, presencial e à distância. As sessões presenciais serão realizadas em Abrantes ao longo do curso e serão complementadas com a formação à distância, através de sessões assíncronas.

O curso homologado pelo I.E.F.P. destina-se a candidatos que tenham preferencialmente qualificação de nível superior, sendo que não podem ter qualificações inferiores ao 9.º ano de escolaridade.

Mais informação e pré – inscrição no portal NERSANT: https://www.nersant.pt/academia/

link de acesso em https://www.nersant.pt/academia/formacao-de-formadores/curso/formacao-pedagogica-inicial-de-formadores/170