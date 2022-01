Eleições ao Minuto: Portugal terá cerca de 783.000 eleitores isolados devido à Covid-19

Boa Noite a todos os leitores do jornal O Almeirinense. Ao longo da noite vamos acompanhar as eleições Legislativas, e vamos dar conta das mais importantes atualizações, quer a nível Nacional, quer a nível local.

19:30: Segundo a Direção-Geral da Saúde, Portugal tem, no dia de todas as decisões políticas, cerca de 783.000 mil eleitores isolados. Num comunicado enviado à agência Lusa, a DGS refere que “Estarão em confinamento entre 1.014.600 e 1.176.800 pessoas, das quais entre 671.500 e 783.600 pessoas com 18 ou mais anos”. Estes eleitores estão isolados devido à Covid-19, contudo, o governo deu permissão para que os mesmos deslocassem às urnas de voto entre as 18h e as 19h.

19:50: As primeiras sondagens dão conta que o País poderá estar prestes a alcançar uma taxa de abstenção entre os 40% e os 54%. Em 2019 a taxa de abstenção ficou fixada nos 51%.