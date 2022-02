Tenista de Almeirim fica em 4º lugar no Masters Nacional

O tenista da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim, José Miguel Rodrigues, alcançou o 4º lugar no Masters Juvenil da Federação Portuguesa de Ténis, fechando a temporada de 2021 entre os melhores atletas nacionais de Sub14.

O Masters Juvenil da FPT reúne os oito atletas nacionais de cada escalão com melhor desempenho nos torneios nacionais ao longo do ano. Depois de uma época muito positiva, o tenista de Almeirim assegurou um lugar entre os oito melhores e no Masters conseguiu ficar no 4º lugar.

No jogo de apuramento do 3º e 4º lugar, José Miguel Rodrigues cedeu frente a João Morgado, da Escola Ténis Jaime Caldeira.

Para chegar a esta fase, o tenista da Associação 20kms de Almeirim venceu na fase de grupos Diogo Silvério, do Clube Ténis de Coimbra, por 6/1 e 6/4, conseguindo o 2º lugar no grupo, apesar das derrotas frente a Gustavo Oliveira (GC Santo Tirso) e Rodrigo Duarte (ET Maia).

O Masters Juvenil da Federação Portuguesa de Ténis decorreu entre os dias 4 e 6 de fevereiro nos court’s cobertos do Centro de Alto Rendimento do Jamor e juntou os oito melhores tenistas nacionais de cada escalão que disputaram o calendário oficial da Federação Portuguesa de Ténis.