Empreendedora mostra-se na TV depois de já ter ganho prémio “Jovem Talento”

A jovem almeirinense, Catarina Miranda Rodrigues, está a participar na segunda edição do “Hell’s Kitchen”, programa da SIC. Por razões contratuais, não pode falar do programa mas nesta entrevista conhecemos melhor a jovem empreendedora.

Catarina, como surgiu a Brigada do Croquete?

A Brigada do Croquete é um projeto que tenho em mente há muitos anos, desde pequena que vi a minha avó a viver dos salgados, e o potencial das receitas é incrível, quando entrei para hotelaria sabia que era o momento de levar este barco para outro nível.

E o que é que consiste a Brigada do Croquete?

A Brigada do Croquete é uma empresa de salgados e, como tal, vendemos uma variedade de salgados enorme, como por exemplo empadas, rissóis de camarão, almofadas de legumes.

Vende para fora mas também já tem um espaço físico. Como está a correr?

Nós vendemos para particulares e revendemos para todo o tipo de empresas. Está a correr muito bem, cada vez mais se nota a afluência.

Há já uma grande lista de revenda?

A lista de revenda vem desde os tempos da minha avó, agora só acumulamos, vendemos para inúmeros cafés na região de Santarém.

Segue as receitas da avó ? Porquê?

Sigo as receitas da minha avó à risca, só eu e ela sabemos as receitas e só assim faz sentido. No entanto, modifiquei uma receita das almofadas de legumes que tem sido um sucesso de vendas.

A ideia do negócio surge já quando estudavam Escola Profissional de Salvaterra de Magos. Como?

Quando entrei para a profissional de Salvaterra de Magos já tinha tudo planeado, só não sabia por onde começar mas graças a Deus tenho tido anjos pelo caminho que me teem guidado e dado algumas luzes.

Quando, como e qual foi o primeiro prato que cozinhou?

Nunca pensei entrar na área da cozinha, quando era mais nova, e ainda hoje penso na carreira televisiva e o concurso foi para abrir caminho, nada do que faço é em vão, é tudo muito planeado.

Sempre quiseste trabalhar na cozinha?

Nunca fui muito de cozinhar em casa nem para amigos, levo 16 h de cozinha todos os dias, já faz uns 6 anos, em casa descanso. Mas tenho uma vaga ideia de um bife que fiz para a minha mãe e uma amiga dela, lá na nossa casa que estava muito rijo, quase incomestivel … mas valeu o esforço, a minha mãe é que acabou por fazer má figura (risos).

O que mais gosta de comer?

Gosto muito de comida Italiana, principalmente risotto com cogumelos, amo de paixão.

E de cozinhar?

Gosto de cozinhar pratos italianos.

Pode vir a lançar um restaurante seu? Em Almeirim?

Talvez um dia, quem sabe… mas o meu irmão entrou este ano em hotelaria e gosta muito, ele está na área de mesa/bar por isso provavelmente, daqui a uns 8/10 anos é possível tenho o projeto em mente o conceito definido o lugar e a carta, mas ele tem de ganhar experiência para depois se pensar nisso. Um conceito que iria fazer sucesso, certamente.

Mas também já trabalhou em cruzeiros e outros restaurantes?

Sim, trabalhei com os melhores chefes em Portugal, foi com eles que aprendi tudo o que sei e tudo aquilo que não devo fazer também. Chefe Henrique Sá Pessoa ,2 estrelas, Chefe Tiago Bonito, 1 estrela, com o chefe que é selecionador da seleção olímpica de gastronomia portuguesa, entre outros…Já nos cruzeiros trabalhei para as melhores companhias; estive em Inglaterra, na Suíça e na Alemanha.

Pode vir a fazer uma sopa da pedra com outra “roupagem”?

Uma entrada de Sopa da Pedra parece-me bem.

Quais são os seus objetivos nesta área?

Neste momento o principal objetivo é industrializar. Espero em breve estar em todo o país.

Em 2017. como surgiu a presença no “Jovem Talento da Gastronomia 2017”. Correu muito bem ?

Quando ganhei foi aí que se abriram as portas, mudou tudo, só acho que um prémio tão importante a nível nacional não tenha sido identificado pelo presidente Pedro Ribeiro. A meu ver Almeirim não é só desporto passa também pela gastronomia e numa terra em que a gastronomia é tão importante e faz tanta propaganda à cidade, dever-se-ia ter falado, principalmente numa indústria onde as mulheres estão constantemente a desaparecer cada vez mais, e aí ele falhou.