“É com muita alegria e um sentimento de orgulho que informamos a comunidade de Benfica do Ribatejo, os nossos sócios, colaboradores, utentes e familiares que vimos o nosso projecto para a construção de ERPI (lar) com financiamento aprovado”. Foi desta forma que a Associação anunciou, nas redes sociais, a construção do novo equipamento.

A obra vai permitir ter 34 camas em lar, 35 lugares em centro de dia e 35 lugares em apoio domiciliário.