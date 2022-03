Almeirim dá as boas-vindas aos jovens Ucranianos

No dia 27 de março, decorreu um ensaio aberto da banda Five Vox de forma a dar as boas-vindas aos jovens ucranianos.

João Nunes, membro representante da banda, referiu que este ensaio foi concebido para ajudar na integração os refugiados ucranianos no concelho de Almeirim: “fomos convidados precisamente para dar uma pequena sessão de boas-vindas a estas pessoas que vêm com muita dificuldade para Portugal nas condições em que todos nós temos assistidos nos noticiários. Essencialmente o que estamos aqui a fazer hoje é tentar alegrar um bocadinho a tarde dessas pessoas, dar-lhes as boas-vindas.”

Após o ensaio foram realizadas várias atividades direcionadas para as crianças.

Esta iniciativa foi organizada pelo “Movimento de Palco” com o apoio da MOV Almeirim, Município de Almeirim e da Pro Abraçar, que é quem está a acolher estas famílias.