A Liz Burguer Premium abriu portas na manhã desta segunda feira, 11 de abril. O espaço situa-se na zona industrial de Almeirim na zona lateral da Agriloja.

A gerência apresenta diversas variedades de hambúrgueres premium e também tem em consideração a vertente vegana. Servem no espaço e também dispõe de serviço take away, sendo que, no futuro equacionam a distribuição dos seus produtos.

Os horários são de 2ª a 5ª entre as 8h as 15h, na sexta e sábado das 8h as 22h. Encerra ao domingo.