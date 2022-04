“Temos a expectativa de conseguir fazer um serviço diferente”

José Valério seguiu a tradição do Senhor Constantino das Enguias e gere um espaço que foi criado em 1975. Na retoma da atividade, tem um espaço com imagem renovada e a qualidade de sempre.

Estamos a poucos dias de começar mais uma quinzena da enguia que marca o regresso, portanto há aqui alguma ou muita expectativa, parece que é quase voltar ao início, não é?

Sim, sim, depois da pandemia e depois destes dois, três anos difíceis é o recomeçar novamente, e estamos todos com uma grande expectativa para ter as pessoas, não só do nosso concelho, mas também dos outros concelhos e a nível nacional, se puderem vir, a gente agradece.

Foram dois anos particularmente difíceis para este setor?

Sim, passámos um bocado, para não dizer mau, mas foram dois anos essencialmente muito difíceis porque era o pára arranca, depois era aquela expectativa que podíamos adoecer e que tínhamos que encerrar, eram os clientes que, numa primeira fase, com aqueles horários a encerrar à uma não conseguiam vir ao fim-de-semana e pronto, como sabem, os nossos fins de-semana, quer aqui para as enguias quer para Almeirim, é o nosso ponto forte.

A enguia, como é que ela está este ano?

Tem sido muita dificuldade para se arranjar as enguias, essencialmente para fritar, mas são boas. A expectativa agora é porque já choveu qualquer coisa e os nos nossos fornecedores já nos estão a dar garantias que vamos ter enguias para fritar, finas, e como nós costumamos fazer.

Porque até agora parece que estavam maiores e mais grossas, não era?

Sim, aliás tivemos aqui alguns dias que tivemos que servir só ensopados porque só tínhamos enguias acima de 300 gramas.

Mas agora a expectativa é que nos próximos dias apareçam mais finas

Sim, chega-nos hoje, chega-nos sexta-feira e penso que durante a próxima semana já estarão a chegar enguias mais finas porque mesmo aqui os pescadores da nossa zona, a quem também compramos algumas, com esta chuva já estão a apanhar finas.

Este é um certame que vinha aqui a ganhar força e depois é interrompido, é determinante para divulgar este setor?

Essencialmente para a divulgação do setor porque o nosso concelho, que é essencialmente agrícola, vive, além da agricultura, muito baseado no setor da restauração, quer em Almeirim, quer em todas as freguesias aqui na zona e a nível da enguia, como é um produto que nós temos o ano inteiro, mas que muitas pessoas imaginam que é só sazonal, que não é, a divulgação na quinzena da enguia, para nós é muito importante.

Porque traz também muita gente de fora?

Sim, essencialmente a zona de Lisboa, Alentejo, mesmo do Norte, e é uma coisa que temos que agradecer à nossa Câmara Municipal e à nossa Junta de Freguesia, que fazem um esforço enorme para essa promoção, quer a nível da TV, da rádio, de outdoors, da própria comunicação social escrita e que nos trouxe um background muito grande porque deu-nos a conhecer, já éramos alguma coisa conhecida, mas deu-nos a conhecer essencialmente a vertente da enguia no seu habitat natural.

Vocês, que este ano pela primeira vez então neste certame, apresentam aqui um espaço novo.

No certame é a primeira vez que vamos apresentar um espaço novo

Não muito longe do antigo, mas aqui com uma imagem renovada.

Um bocadinho mais moderno, uma imagem diferente, temos a expectativa de conseguir fazer um serviço diferente, estamos a tentar ter outra dinâmica, mas preservando o essencial, que é a nossa história.

Alguma mensagem para quem estiver a ler este texto e a pensar vir a Benfica?

Venham visitar a nossa freguesia, aproveitem para degustar as nossas enguias, conhecer, além da nossa freguesia, o nosso concelho, que não é só a restauração e essencialmente desejar que venham todos com votos renovados de um novo ano, após a pandemia, após a guerra, venham conhecer a nossa freguesia e o nosso espaço