“Com a qualidade que os nossos restaurantes apresentam, só poderia tornar-me apreciadora”

Cândida Lopes, Presidente da Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo, aposta no regresso à normalidade, e nada melhor que o regresso da Quinzena da Enguia. A autarca garante que a Quinzena de 2022 “tem tudo para ser um sucesso!”.

Quais as expectativas para a 5.ª edição?

A Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo para esta edição, espera que as pessoas voltem a aderir a este evento tal com o fizeram nos anos em que foi realizado.

Já sentia algumas saudades?

Obviamente que sim. Acho que todos nós já ansiamos pelo regresso à normalidade que a pandemia nos tem tirado, e a Quinzena da Enguia não é exceção e também será benéfico para a população como para a nossa restauração.

Esivemos dois anos sem este evento, é quase como se fosse novamente o primeiro ?

Não. Vamos recomeçar, mas não poderemos esquecer as iniciativas anteriores que nos deram a experiência para que possamos dinamizar de forma competente os próximos eventos.

Este ano temos menos restaurantes. Porquê?

O Cambaia encerrou. A Vieirinha de Benfica optou este ano por não aderir mas esperamos voltar a contar com a sua contribuição quando a pandemia nos deixar.

O Café Central e o Constantino das Enguias, agora com instalações renovadas no local do antigo Cambaia, continuam a fazer parte desta iniciativa.

Como correu a divulgação na BTL?

Correu bem, era importante dinamizar e divulgar o nosso produto. A Bolsa de Turismo de Lisboa foi um ótimo local para o fazer.

Acredita que vai ser um sucesso?

Fizemos o nosso trabalho, continuaremos a divulgar, os eventos anteriores deram-nos boas referências. Tem tudo para ser um sucesso!

Já é mais apreciadora agora que era há uns anos?

Claro que sim. Depois de provar esta iguaria feita com a qualidade com que os nossos restaurantes apresentam, só poderia tornar-me apreciadora. E recomendo!