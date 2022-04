Alunos pintam escola

Os alunos do 6.º B e alguns alunos do 6.º da Escola Básica de Fazendas de Almeirim deram, esta quinta-feira, azo à sua imaginação e criatividade na sequência de um projeto desenvolvido no espaço escolar.

As professoras Paula Maria Santos Frade e Manuela Correia e os alunos embelezaram o muro da escola.



Numa nota, colocada nas redes sociais, é feito um agradecimento ao Presidente da Câmara, Vereadora Maria Emilia Moreira, Diretora do Agrupamento e aos Encarregados de Educação do 6B, pela oferta de tintas e sprays.