No dia 30 abril vai realizar-se uma festa com vários divertimentos no Lar de S. José, em Almeirim. A tarde é dedicada às crianças da comunidade ucraniana em Almeirim, com insufláveis, música, jogos tradicionais, pizza, gomas e muita diversão!

A organização agradece “muito especial a todas as empresas e instituições que tornaram este evento uma realidade”.