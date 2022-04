X-Bikes participa no Granfondo de Torres Vedras

A equipa X-Bikes de Fazendas de Almeirim, deslocou-se no passado dia 24 de abril, a Torres Vedras para participar num evento velocipédico de grande envergadura denominado ”Granfondo de Torres Vedras”, que contou com cerca de 1500 participantes, distribuídos em três quilometragens diferentes, 60, 105, e 135kms e claro, com grau de dificuldade adequado a quilometragem.





A equipa contou com 10 elementos de diferentes faixas etárias, tendo 6 desses elementos participado no Minifondo (60kms) e os restantes do MedioFondo (105kms). A prova decorreu com as excelentes condições climatéricas do fim de semana e sem qualquer percalço para os elementos da equipa. Para muitos destes atletas esta foi a primeira participação neste tipo de evento, no entanto, a experiencia foi super agradável e segundo feedback dos mesmos, será para repetir.