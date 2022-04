Transportes urbanos de Almeirim vão passar a ser gratuitos 

A partir do próximo dia 1 de Maio, a população vai poder usufruir os serviços de transporte urbano do concelho de Almeirim (TUA) de forma gratuita. Esta medida surge no âmbito de uma estratégia verde levada a cabo pela Câmara de Almeirim, e tem como objetivo reduzir, por um lado, a dependência do transporte individual e, promover, por outro, uma mobilidade mais sustentável.

Para o efeito, foram assinados uma série de contratos que preveem a introdução de novos meios de transporte na paisagem urbana de Almeirim, e um despacho que garante a gratuitidade dos Transportes Urbanos. Segundo o presidente da autarquia, pedro Ribeiro, “ a Câmara assinou um conjunto de protocolos no âmbito da mobilidade, como as trotinetes, as bicicletas, e agora os TUA, que vai ser um transporte totalmente gratuito. São um conjunto de iniciativas que fazem todo o sentido numa perspetiva de um futuro mais sustentável”

Os transportes Urbanos de Almeirim vão assegurados pela Câmara e prestados por uma empresa privada através de concurso público. OS TUA desempenham um papel fundamental na mobilidade do concelho ao assegurar a ligação a vários pontos da cidade como o centro de saúde, os supermercados ou a câmara municipal de Almeirim.

Até ao momento, apenas os maiores de 65 anos, as crianças, e os jovens com cartão de estudante não pagavam bilhete. Esta medida foi divulgada no passado dia 25 de Abril, juntamente com a inauguração de dois novos projetos: A abertura do novo troço da circular urbana, e a inauguração do parque de autocaravanas. Estes dois novos projetos foram apresentados à população, e a inauguração contou com a presença do Ministro do Ambiente e da Acão Climática, Duarte Cordeiro.