Tigres perde com Sporting

Os Sub17 dos Tigres de Almeirim receberam esta tarde para a 6°jornada campeonato nacional a formação do Sporting Clube de Portugal e perderam por 5-7. Ao intervalo os Tigres já perdiam por 2-3 com os golos dos almeirinenses a serem apontados por Alex e João Lopes.

No segundo tempo o equilíbrio foi notório com os azuis sempre a responder aos golos sofridos e a deixar a dúvida quanto ao resultado final. Só nos instantes finais do jogo os verdes e brancos conseguiram dar a machadada fatal para garantir os 3 pontos. Alex fez hat-trick com mais 2 golos e Bernardo Noronha com um fecharam as contas finais.