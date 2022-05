Concelho de Almeirim brilhou

No Convento de S. Francisco decorreu, esta sexta-feira dia 6 maio, a entrega de prémios do Concurso 2022 Vinhos de Portugal e Almeirim arrecadou muitos prémios num evento promovido pela Vini Portugal e que colocou em concurso mais de 1400 vinhos.

O Concelho de Almeirim recebeu várias medalhas de prata, três medalhas de ouro, Falua Unoaked Reserva da Falua, Varandas Grande Escolha da Adega Cooperativa de Almeirim e Clavis Aurea Reserva da Quinta do Casal Monteiro.



Nos grandes Ouros, a região recebeu quatro, sendo três do concelho de Almeirim. Conde Vimioso da Falua, e Falcoria Grande Reserva e Falcoaria Colheita Tardia, ambos da Quinta do Casal Branco.



Nos prémios especiais o melhor branco foi para Falcoaria Colheita Tardia assim como o melhor tinto foi Folcoaria Grande Reserva ambos da Quinta do Casal Branco.

A 9ª edição do Concurso Vinhos de Portugal recebeu mais de 1450 inscrições, o número mais elevado desde o arranque da iniciativa. A concorrerem aos melhores do ano, os vinhos inscritos foram avaliados por especialistas do sector e os vencedores foram revelados no Jantar e Cerimónia de Entrega de Prémios que se realizou no dia 6 de maio, no Convento de São Francisco em Santarém.

A 1ª fase do Concurso Vinhos de Portugal decorreu nos dias 2, 3 e 4 de maio, no CNEMA, em Santarém, onde se realizaram sessões técnicas de prova. Neste período, os produtores estiveram a escrutínio do Júri Regular, constituído por 109 especialistas, 86 jurados nacionais e 23 internacionais do sector, entre os quais enólogos, sommeliers, jornalistas, wine educators e outros. Entre os jurados internacionais destacou-se Amelia Singer, do Reino Unido; Araik Manukyan e Kateryna Yushchenko da Ucrania; Henrik Dahl Jahsen da Noruega; Maurício Roloff e Eduardo Milan do Brasil; Fredrik Akerman da Suécia; Georgina Estrada do México e Julia Coney, Randall Bertão e Scott Zebarth dos EUA. Nestes três dias decorreram Masterclasses, jantares com produtores, visitas e múltiplas provas de vinhos.

Nos dias 5 e 6 de maio, o Grande Júri reuniu para a 2ª fase do Concurso, momento em que foram eleitos os Grandes Ouros e os Melhores no Ano. Os vencedores também foram conhecidos no dia 6, no Convento.

A iniciativa da ViniPortugal distinguiu, pelo 9º ano consecutivo, os melhores vinhos nacionais pela sua diversidade e qualidade, orientando e motivando produtores a lançarem vinhos diferenciadores e de excelência e que contribuam também para posicionar Portugal enquanto produtor de referência nos mercados de exportação. Neste âmbito, e à semelhança das edições anteriores do Concurso, a Viniportugal garantiu ainda a presença dos vencedores das medalhas Grande Ouro e Ouro, em eventos internacionais deste ano.

A par da distinção dos melhores vinhos do mercado nacional, o Concurso Vinhos de Portugal revelou ser um ponto de encontro entre produtores e especialistas nacionais e internacionais que durante uma semana partilharam experiências e criaram sinergias entre si.