Capitão do U. Almeirim pede desculpas

Nuno Lucas, capitão U. Almeirim, recorreu às redes sociais para pedir desculpas pelos transtornos causados e pela má imagem criada depois do mau estado do relvado do D. Manuel de Mello.



“Venho por este meio, em nome de todos os jogadores e equipa técnica do plantel seniores, pedir as mais sinceras desculpas ao União FCI Tomar] e a todas os adeptos almeirinenses e tomarenses, pelo transtorno causado no dia de ontem devido à alteração do jogo para outro local em relação ao problema já falado e de conhecimento público. Agradecer á equipa de arbitragem chefiada pelo senhor Rui Mendes a compreensão e a maneira como tentou solucionar o problema para que ambas as partes concordassem”, destaca o capitão.



“Nós enquanto grupo de trabalho, só podemos prometer honrar o nosso nome e o do U. Almeirim até ao fim da restante época. Esperamos sinceramente que a situação fique resolvida e o bom nome do clube seja falado novamente pelas boas razões. Mais uma vez, as mais sinceras desculpas a todos os visados!”, termina a nota.



“Um grande abraço Nuno Lucas , o mais importante foi que ninguém se lesionou e o jogo foi realizado com Fairplay e responsabilidade”, diz Abel Bento, Presidente do U. Tomar.



O árbitro do jogo Rui Mendes diz que “tudo se torna mais fácil quando estamos perante Homens com H e o objetivo principal é a valorização do nosso futebol.”

O ALMEIRINENSE tentou, sem sucesso, obter esclarecimentos do Presidente do clube. Na internet, Paulo Jacinto, até agora treinador da equipa de juvenis, adiantou que houve um problema grave no sistema de rega.