Footkart e U. Almeirim certificados

O Footkart e U. Almeirim estão entre os 25 clubes filiados na Associação de Futebol de Santarém que receberam esta quinta-feira, 12 de maio, os diplomas de certificação relativos à época 2020/21.

A cerimónia realizou-se na Casa do Campino de Santarém e contou com a presença do presidente da FPF, Fernando Gomes, que fez questão de elogiar a AF Santarém pelo seu envolvimento no processo de certificação.

“Nada seria possível sem o envolvimento das Associações, e neste caso concreto de Santarém e a sua subcomissão da certificação que foi criada, que teve um papel fundamental na evolução verificada ao longo destes últimos anos”, referiu o líder da FPF.

“Santarém deu um salto de cinco para 18 entidades e depois, no ano seguinte, estamos aqui a certificar 29 entidades. Este é um processo exigente, mas extremamente produtivo. As entidades que forem certificadas veem o seu progresso valorizado e, portanto, também tem efeitos colaterais extremamente positivos”, destacou Fernando Gomes, deixando uma palavra aos autarcas da região.

“Se não forem os municípios deste país, de certeza absoluta que a atividade desportiva não chegava a 50% daquilo que ela é e, portanto, deixo uma palavra particular de agradecimento às autarquias pelo apoio que disponibilizam”.

Na época de 2018/19, a AF Santarém teve cinco clubes certificados. Na temporada seguinte foram 18, sendo que os atuais 29 correspondem a um aumento de 62 por cento em relação à época anterior.

Dos 62 clubes filiados na associação escalabitana, 52 registaram-se na plataforma de certificação.

O presidente da AF Santarém, Francisco Jerónimo, valorizou a presença do Presidente da FPF numa sessão em que se prestou “reconhecimento aos 25 clubes filiados de 13 concelhos que obtiveram a certificação de 29 entidades”.

“Aos dirigentes e colaboradores, em especial os diretores técnicos dos clubes, o nosso reconhecimento pelo esforço que tiveram para ultrapassar muitas dificuldades. Todos sabemos que o processo de certificação devia ser o reflexo do trabalho das Entidades”, disse, antes de lançar um desafio: “Passaram cinco anos. Será que falta o livro branco da certificação para melhor conhecermos as reais e verdadeiras dificuldades dos clubes, para que o sucesso seja ainda maior deste grande projeto, que é processo de certificação das Entidades Formadoras?”.

Recorde-se que, no total nacional, foram 1 064 as entidades que concluíram o processo de avaliação, das quais 745 foram consideradas certificadas.