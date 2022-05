Proabraçar reúne ofertas de alojamento e emprego

A Associação Proabraçar através do CLAIM de Almeirim encontra- se para já a registar Ofertas de Habitação/Alojamento , que podem ser enviadas para o mail do claim.almeirim@proabracar.pt ou o mail criado pelo ACM sosucrania@acm.gov.pt

Para ofertas de Emprego solicitamos que possam ser registadas no link do Formulário do IEFP criado para o efeito no âmbito do programa PORTUGAL FOR UKRAINEhttps://formularios.iefp.pt/index.php/637833?lang=pt

O CLAIM de Almeirim acompanhará estas famílias Refugiadas no âmbito do:

-Apoio e acompanhamento no Processo de Pedido de Proteção Internacional junto do SEF

-Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

-Aprendizagem do Português Adultos e Crianças

-Acompanhamento Psicológico

-Apoio Social

-Mediação Sociocultural entre as Instituições e Serviços

-Apoio na Integração Laboral (GIP IMIGRANTE)”