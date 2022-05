20 kms demolidor no Olímpico Jovem: 22 medalhas

Os 20 kms de Almeirim estiveram em grande com a conquista de 22 medalhas no fim de semana de 14 e 15 de maio na pista do Estádio Municipal de Abrantes com a realização do torneio Olímpico Jovem regional, competição que é a principal prova de observação para a seleção regional que estará na fase Nacional que ainda tem local definido devido a problema logísticos.

Destaque para as vitórias de:

Comprimento Inic Fem.

Lara Lopes A20KM Almeirim 4.64

Quadruplo Salto Inic Fem.

Ana Teixeira A20Km Almeirim 10.87

1500 M Obst Inic. Fem

Mariana Pinheiro A20Km Almeirim 6 06.63

Disco Inic. Masc.

Afonso Augusto A20Km Almeirim 23.12

“Foram 20 os atletas de Almeirim que correram, saltaram e lançaram este fim de semana em Abrantes. Parabéns a todos pelas vossas prestações!! Todos um, Almeirim, Almeirim, Almeirim!!”, sublinha o clube nas redes sociais.



Neste torneio houve cerca de cento e oitenta participações, noventa atletas

presentes.