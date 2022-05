“Gosto de ser diferente e vender outras coisas” 

Atrás do sorriso da jovem Ana Nota, está uma vontade enorme de vencer e a pandemia foi apenas uma oportunidade para vencer. Conheça melhor a história desta jovem.

omo e quando decidiu criar o espaço tentações?

O espaço tentações surgiu logo no primeiro confinamento. Fui vendo outras páginas e comecei a vender roupa em segunda mão. As coisas começaram a evoluir, comecei à procura de fornecedores de outro tipo de artigos e pronto, aqui estou eu.

Surgiu logo assim de forma tão organizada como agora, com site e blog?

Não! Eu ambicionava muito ter o que tenho hoje, mas não achei que fosse possível. Nunca acreditei que podia fazer de uma página online o meu trabalho. Comecei por fazer diretos apenas com a minha mãe. Neste momento, já somos quatro pessoas para ser tudo mais rápido. O blog e o site vieram mais tarde. Não queríamos ser como as outras páginas, queríamos e queremos marcar pela diferença. Decidimos criar um blog e um site!

Qual foi a reação das pessoas próximas quando disse que queria abrir este negócio?

Não senti um apoio gigante no início, ninguém achava que tinha coragem, levaram muito como se fosse uma brincadeira.

Como tem corrido?

Tem corrido bem!

Mesmo no pós pandemia, as coisas continuam a correr bem, ou sente que as pessoas preferem as lojas físicas?

Logo no início da abertura das lojas foi um choque. As pessoas tinham saudades de ver ao vivo, de mexer… senti diferença, sim. Agora já não. As pessoas tiveram de confiar nas vendas online para poderem comprar durante a pandemia. Sinto que muitos se habituaram a comprar online. Fizeram disto quase um hábito.

Qual o máximo de pessoas que teve on-line?

Tive 320 pessoas, perto disso.

O que vende?

Tanta coisa! Champô, gel de banho, perfumes, cremes, mikados, canetas, produtos naturais… Nos meus diretos, não tenho produtos fixos. Vendo o que gosto!

Porquê isto e não outras coisas?

São estas coisas que eu gosto! Adoro vender um ambientador para a casa em que a pessoa me diz “Tens de arranjar mais porque dizem que a minha casa cheira muito bem”.

Acho que 90% dos diretos são de roupa, calçado e malas. Eu gosto de ser diferente e vender outras coisas. No entanto, quando gosto de uma peça de roupa ou de um calçado, também vendo!

Sempre teve na ideia ser empreendedora e ter o seu próprio negócio?

Não! Sempre achei que não conseguia. Achava que ter o meu negócio era tão longe da minha realidade que nunca pensei nisso.

Quais os projetos futuros?

Adorava muito ter uma loja física. Neste momento, é o objetivo que gostava de conseguir atingir!