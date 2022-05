Dia da Juventude junta cerca de 500 crianças na Chamusca

Em plena Semana da Ascensão a vila da Chamusca recebe esta quarta-feira, 25 de maio, as crianças das escolas do pré-escolar e do ensino básico do Concelho da Chamusca, num dia dedicado à Juventude e à freguesia de Vale de Cavalos.

Ao todo cerca de 500 crianças vão encher de cor e alegria as ruas da vila, com a energia contagiante que só as crianças sabem ter. Para comemorar este dia, o Município da Chamusca preparou uma série de atividades, que vão fazer as delícias dos mais pequenos e que ao longo da manhã vão poder desfrutar de um batismo a cavalo, jogos temáticos, insufláveis, tatuagens, prática de arborismo, palhaços, pinturas faciais, snooker gigante ou minigolfe, entre outras atividades lúdicas.

O dia que antecede, aquele que é considerado, o mais importante da maior festa do concelho da Chamusca, vai contar ao fim do dia com o espetáculo de Flamenco e Sevilhanas Bailando (19h00, no Páteo Ascensão), seguido da atuação do grupo “Colegas da Tasca” (20h00, no espaço social).

O grande concerto da noite fica a cargo dos Calema, que prometem fazer desta, uma verdadeira noite de festa, não só pela alegre e contagiante sonoridade, mas também pela mensagem positiva implícita em cada batida.

O dia contará, ainda, com uma homenagem ao falecido grande artista, Artur Simões, numa noite de fados que reunirá João Chora na viola e voz, Bruno Mira, Paulo Leitão e Luís Petisca na guitarra portuguesa, Rui Tanoeiro, Marisa Ferreira, Isabel Rosa, Raúl Caldeira e Manuel João Ferreira na voz, Pedro Pinhal e Mário Estorninho, na viola e Rui Santos na viola baixo.

A festa continua noite adentro, naquela que promete ser a mais longa da semana, com o grupo Los Romeros, no Páteo Ascensão, Glow Party e os Dj’s African Groove e Nuno Fernandez, no Palco da Juventude (a partir da meia-noite).

O dia de ontem foi dedicado à União de Freguesias da Parreira e do Chouto. O certame abriu com uma atuação do coro da Academia Sénior das freguesias, no espaço social, seguiu-se uma demonstração de Taekwondo Chamusc’arte e de Zumba, pela professora Joana Pernas, no Páteo Ascensão. O espetáculo continuou com um concerto de acordeão pelos acordeonistas Marta Tomé, pelo Centro de Apoio Social do Chouto, e de São Pedro, pelo Centro de Apoio Social da Parreira. O principal concerto ficou a cargo de Maninho, que fez vibrar o público ao som de “Vem Pra Cá” e “Pode Tentar”.