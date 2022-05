Major-general Maia Pereira cessou funções como 2º Comandante da Missão das Nações Unidas na República Centro-Africana

O Major-general Paulo Maia Pereira, do Exército Português, cessou, recentemente, funções como 2º Comandante da Missão das Nações Unidas na República Centro-Africana, após 15 meses naquele teatro de operações.

A cerimónia militar de cessação de funções decorreu em Bangui, no Quartel-General da Força da Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana (MINUSCA), tendo sido presidida pela Representante Especial do Secretário-geral das Nações Unidas para a República Centro-Africana e Chefe da MINUSCA, Valentine Rugwabiza, contando igualmente com a presença de toda a liderança civil, policial e militar da Missão, assim como com todos os militares do Quartel-General da Força.

Nas referências proferidos pelo Comandante da Força da MINUSCA, Tenente-general Sidiki Traoré, e pela Representante Especial do Secretário-geral das Nações, foi salientado o profissionalismo, a dedicação, o empenho e o espírito de bem servir evidenciado pelo Major-general Maia Pereira, durante o seu período de missão e ao serviço da paz.

Como referido pelo Tenente-general Sidiki Traoré, “foi um período conturbado e com uma grande exigência ao nível da liderança, em que o Major-general Maia Pereira conseguiu, sempre, e de uma forma exemplar, elevar os níveis de desempenho da Força”.

O Major-general de Almeirim teve ainda a oportunidade de agradecer todo o apoio recebido e todo o trabalho desenvolvido diariamente pelos Capacetes Azuis da MINUSCA, de forma a assegurar a proteção da população e a salvaguarda da Paz na República Centro-Africana.



O Major-General Maia Pereira, ao longo da sua carreira, serviu em diversas Unidades, Estabelecimentos e Órgãos do Exército, no Estado-Maior-General das Forças Armadas e no Quartel-General do Comando Supremo das Forças Aliadas na Europa (SHAPE), bem como em Estados-Maiores nacionais e internacionais a diferentes níveis.