Comandante José Alberto Vitorino agraciado com medalha de mérito de Proteção e Socorro

O almeirinense José Alberto Almeida Vitorino, que comandou as corporações de Almeirim, Santarém e Salvaterra de Magos, vai receber a medalha de mérito de Proteção e Socorro, no grau cobre e distintivo laranja, atribuída por proposta da presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém

A decisão foi tomada no passado dia 19 de maio pelo ministro da Administração Interna, José Luís Pereira Carneiro, e publicada em Diário da República no passado dia 26 de maio. A tutela justifica a homenagem ao comandante almeirinense por este ter dedicado “mais de 40 anos à causa da proteção e do socorro, 34 dos quais no desempenho das funções de comandante dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, dos Bombeiros Municipais de Santarém e dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos, tendo ainda sido inspetor distrital de Bombeiros de Castelo Branco”.

Segundo o mesmo documento, é referido que “ao longo deste período, o comandante José Alberto demonstrou sempre excecional zelo no cumprimento dos seus deveres, impondo ao seu trabalho elevados padrões de qualidade, com evidente reflexo na atividade dos corpos de bombeiros que comandou e nas atividades de proteção civil, nomeadamente nas funções que lhe foram conferidas no Comando Nacional de Operações de Socorro, onde desempenhou funções durante vários anos, tendo colocado ao serviço das mesmas um alto sentido de responsabilidade e dedicação, garantindo desta forma uma capacidade de resposta oportuna e de qualidade, em todas as intervenções no âmbito do SIOPS”

“Altamente profissional, metódico e rigoroso, dotado de um elevado espírito de missão, e de excecionais capacidades de liderança, soube sempre o comandante José Alberto granjear dos seus pares e dos seus comandados um elevado reconhecimento pelo sentido de missão e competência, que sempre colocou em todos os atos de serviço, demonstrando sempre uma capacidade de análise digna de realce, o que aliado a um elevado dinamismo, eficiência e liderança nas inúmeras solicitações operacionais, lhe permitiu tomar decisões e apresentar com oportunidade propostas adequadas e fundamentadas para os inúmeros e por vezes complexos problemas a resolver, sendo por isso um exemplo na prossecução dos objetivos da proteção civil nomeadamente na salvaguarda de pessoas e bens”, pode ler-se na mesma nota.

A tutela justifica ainda esta atribuição “pelas excecionais qualidades, virtudes profissionais e humanas que possui, pela afirmação constante de elevados dotes de caráter, lealdade, abnegação, espírito de sacrifício e competência profissional, bem como, pelo extraordinário zelo colocado em todos os atos de serviço, o comandante José Alberto é digno de ser apontado como sendo um exemplo a seguir, dando-se pública nota de que os serviços por si prestados sejam considerados relevantes e de elevado mérito, deles tendo resultado prestígio e honra para os bombeiros e para a proteção civil”.

Foto: Hugo Lourenço