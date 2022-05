‘Crescer Bem e Bem Crescer- Desafios na Adolescência’ é o tema da II Semana da Saúde Infantojuvenil do Hospital de Santarém

A Semana da Saúde Infantojuvenil do Hospital Distrital de Santarém está de volta e desta vez centrada no tema “Crescer Bem & Bem Crescer-Desafios da Adolescência”, a 2.ª edição da iniciativa, que decorre entre 31 de maio e 2 de junho, é totalmente online e de participação gratuita. Inclui mais de duas dezenas de webinars, lives e workshops e conta com a participação de cerca de 30 oradores.

O evento está orientado para profissionais da educação, pais, avós – e demais encarregados de educação -, crianças, adolescentes e jovens.

Conscientes de que a adolescência se prepara desde o berço, importa olhar, questionar, debater etapas e desafios do desenvolvimento infantojuvenil. Novas dinâmicas, novas formas de estar e educar numa sociedade cada vez mais complexa, exigem uma postura flexível e de constante atualização por parte de encarregados de educação e educadores para melhor compreender as necessidades dos adolescentes.

Profissionais do HDS, da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Santarém e de outras entidades, como a Universidade de Lisboa ou a APAV-Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, reúnem-se para abordar os novos desafios no desenvolvimento de crianças e jovens.

Há ainda a possibilidade de assistir a workshops, com dicas sobre diversas temáticas e a lives, como por exemplo a “Consulta do Boneco”.

Os interessados devem fazer a sua inscrição até dia 29 de maio, no site do HDS em hds.min-saude.pt/crescerbemebemcrescer/ , podendo ainda esclarecer dúvidas através do email comunicacao@hds.min-saude.pt ou pelo telefone 243 300 200.