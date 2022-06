Crédito Agrícola lança campanha CA Empresas

O Crédito Agrícola lança a campanha CA Empresas, que decorrerá até ao dia 22 de Julho, sob o mote “Seja qual for o desafio, estamos cá para apoiar” com soluções que acompanham o ciclo de vida das empresas.

Seja qual for o desafio que as empresas enfrentam, o Crédito Agrícola é o parceiro em todas as fases do processo produtivo e expansão, nomeadamente na gestão do dia-a-dia, no apoio ao investimento, na internacionalização, nas soluções de protecção e na oferta sustentável.

De forma a dar resposta às necessidades de gestão do dia-a-dia e reforço da tesouraria, o CA Empresas oferece uma solução de crédito denominada CA Tesouraria assente num limite de crédito pré aprovado que permite às empresas, de forma cómoda e simples através do serviço “CA Online – Para a Minha Empresa”, agendar pagamentos a fornecedores ou antecipar recebimentos dos clientes.

Também, para apoiar as empresas no processo de internacionalização do negócio, o CA Empresas apresenta soluções de apoio à exportação e à importação, bem como um programa de apoio ao comércio externo com países de risco, que permite a cobertura do risco político e o sucesso das cobranças. Para empresas de maior dimensão, a solução de factoring disponibilizada pelo Crédito Agrícola permite a gestão da tesouraria de forma mais eficiente, através da cedência dos créditos a uma entidade especializada.

No que concerne aos apoios ao investimento sustentável, o Crédito Agrícola tem soluções que se adequam a todos os sectores de actividade, através de Linhas de crédito protocoladas com entidades públicas que garantem o acesso ao crédito em condições mais vantajosas.

E a pensar na proteção das pessoas e no património das empresas, o Crédito Agrícola através da sua experiência e das suas soluções apoia as empresas que querem dar mais segurança à sua actividade e aos seus colaboradores.

A campanha CA Empresas “Seja qual dor o desafio, estamos cá para apoiar” está a decorrer até ao próximo dia 22 de julho e toda a informação pode ser consultada em www.creditoagricola.pt ou nas agências do Crédito Agrícola.