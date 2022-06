PSP de Almeirim sagra-se Campeão Nacional de BTT nos II Jogos Nacionais Militares

O Agente Dário Pereira, do efetivo do Núcleo de Armas e Explosivos do Comando Distrital de Santarém da PSP, sagrou-se campeão nacional de BTT por equipas Masculinas, Campeão Nacional por equipas IV escalão e BI-Campeão Nacional IV escalão.

Os II Jogos Nacionais Militares decorreram entre 23 e 27 de maio e a organização ficou a cargo do Exército Português. O evento contou com a participação das Seleções Nacionais da Marinha, do Exército, da Força Aérea, da GNR e da PSP.

Numa nota nas redes sociais o comando distrital de Santarém da PSP deu os parabéns a toda a Seleção Nacional da PSP, em especial ao Agente Principal, Dário Pereira.