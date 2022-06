Inovação e Tecnologia em destaque na Feira Nacional da Agricultura 2022

A FNA 22 – Feira Nacional de Agricultura / Feira do Ribatejo que se realiza de 04 a 12 de junho, no Centro Nacional de Exposições, em Santarém, cujo tema é a “Inovação e Tecnologia”, pretende dar a conhecer as alterações que a atividade agrícola irá ter com a aplicação das novas tecnologias, uma das questões mais relevantes para a modernização do sector.

A FNA tem como objetivo apresentar várias ofertas de tecnologia já existentes, mas que ainda não foram amplamente implementadas até agora como o 5G, a biotecnologia, a robótica, a inteligência artificial, entre outras. Neste âmbito, a feira contará com o “Espaço Inovação” nos “Claustros” – um dos espaços mais nobres da feira –– e que terá uma exposição de soluções ligadas a estas questões.

FNA – Uma feira de volta à normalidade

A evolução da pandemia e a vacinação geral da população permitem que a FNA volte aos seus moldes normais, sem obrigatoriedade do uso de máscara nem de regras sanitárias que estiveram em vigor. Vai ser possível de novo, sentir a vida e as tradições ribatejanas.

Maquinaria Agrícola

É uma das mais importantes áreas do evento onde se apresentam as novidades e as principais marcas do mercado, que apresentam soluções inovadoras e diferenciadas. Esta é uma zona que atrai os profissionais de sector possibilitando contactos e negócios, além de chamar a atenção de muitos visitantes, pela sua imponência.

Espaços de Gastronomia alargados

A zona dos restaurantes, foi alargada de modo a possibilitar mais comodidade aos visitantes. As “tasquinhas” promovidas por Associações do concelho de Santarém vão ter esplanadas renovadas, o que irá permitir maior conforto aos visitantes.

Compromisso Ambiental na FNA 22

Durante os nove dias de feira, o compromisso com o meio – ambiente e a reciclagem estarão sempre em primeiro plano. Com o objetivo de reduzir a pegada ecológica nomeadamente o consumo de plástico, a FNA 22 vai utilizar unicamente copos reutilizáveis.

Continuando a experiência de anos anteriores, a Feira Nacional de Agricultura e a Resitejo voltam a colaborar para que o evento seja cada vez mais amigo do ambiente. Neste âmbito, estarão instaladas no recinto várias baterias para recolha e reciclagem de Papel, Vidro, Plásticos e Embalagens de Metal.

A energia que a Feira necessita, provém indiretamente dos Painéis Solares instalados no Parque de Estacionamento do CNEMA, o que permite uma compensação 100% da energia consumida na Feira.

Este ano, todos os autocarros ao serviço da FNA são elétricos, uma clara aposta na diminuição da pegada ecológica.

FNA 22 é animação

A FNA volta a apostar nas tradições e manifestações ribatejanas. Este ano a Associação Nacional de Grupos de Forcados irá ter um espaço próprio para a demonstração das suas atividades.

Paralelamente, o público poderá assistir a largadas de toiros, desfiles e provas de campinos, provas de velocidade, perícia e condução de cabrestos, exibições de folclore, mercados tradicionais e música tradicional e popular.

Relativamente às Atividades Equestres, realce para a 1ª Exibição Luso-Espanhola de Atrelagem de Tradição que decorrerá a 10 de junho., mas muitas outras atividades destacam a importância do cavalo na Feira Nacional de Agricultura, com a presença das principais coudelarias.

Programa de Atividades Equestres:

Concurso Dressage Nacional – Taça FNA 22 4 e 5 junho

Jornada do Campeonato Nacional de Equitação do Trabalho 4 e 5 junho

Prova Morfo – Funcional de Aptidão Toureio 9 junho

11º Concurso Nacional da Égua Afilhada da Raça Lusitana 10 junho

28º Concurso Nacional Oficial de Coudelarias Portuguesas 10 junho

Concurso de Traje à Portuguesa – Troféu Manuel Sabino Duarte “VECA” 11 junho

Concurso de Apresentação do Cavalo de Sela 11 junho

Concurso de Saltos Nacional B 11 e 12 junho

Open Santarém Horse Ball 11 e 12 junho

Espetáculos Musicais

Durante a Feira, vão realizar-se vários concertos:

4 de junho (sábado) David Carreira

9 de junho (quinta-feira) tributo aos Abba “Abba Gold”

1o de Junho (sexta-feira) “Syro”

11 de junho (sábado) David Antunes e convidados Netinho e Vanessa Silva.

Dia do Município de Almeirim

Dois dias depois, 11 de junho, o dia é dedicado ao Município de Almeirim que este ano também tem uma participação mais ativa na Feira através de várias iniciativas relacionadas com o concelho de Almeirim.

HORÁRIOS

4 a 11 junho

Nave A: 10h00 às 22h30

Nave B: 10h00 às 22h30

Nave C: 10h00 às 24h00

Zona Exterior / Maquinaria Agrícola: 10h00 às 21h00

Atividades Lúdicas: 10h00 às 03h00

Nota: A entrada no recinto é efetuada até às 00h00

12 de junho

Todo o recinto: 10h00 às 20h00

Nota: A entrada no recinto é efetuada até às 19h00

Os horários poderão ser alterados por motivos imprevistos

ENTRADAS

Bilhete Feira: 7,50 € (Permite uma única entrada)

Bilhete Espetáculos Musicais: 7,50 € (Permite uma única entrada)

Válido após o encerramento da exposição agro – pecuária – 22h30 (4, 9, 10 e 11 junho)

Cadernetas de 10 Bilhetes: 50,00 € (Cada bilhete permite uma única entrada. À venda até 3 junho)

Livre-Trânsito: 20,00 € (O Livre-Trânsito permite visitar a feira a qualquer hora e várias vezes por dia)

Parque de Estacionamento Ar Livre: Gratuito

Parque de Estacionamento Coberto: 5,00 € / dia

Dia 6 de junho: Entrada Gratuita

Todos os Dias: Entrada gratuita para crianças até aos 11 anos (inclusive)

Nota: O Bilhete Feira, o Livre – Trânsito e as Cadernetas de Bilhetes permitem o acesso à Feira Nacional de Agricultura e aos espetáculos

Postos de Venda Cadernetas e Livre-Trânsito

CNEMA – Receção

Posto Turismo

Pastelaria Monte Carlo

Quiosque Avenida – Alberto Pereira Dinis

Sacatrecos – Tabacaria e Papelaria, Sociedade Unipessoal Lda.