Almeirinense Leonor Pinho estreia-se com árbitra principal no Circuito Nacional de Teqball

Leonor Pinho, natural de Almeirim, estreou-se no passado sábado, 4 de junho, como árbitra principal na primeira etapa do Circuito Nacional de Beach Teqball 2022, que decorreu no Aquapolis, em Abrantes. Para além da estreia, Leonor Pinho teve a oportunidade de dirigir a grande final desta etapa.

Abrantes foi o palco da etapa inaugural daquele que é provavelmente, o primeiro Circuito Nacional de “Teqball de Praia” a nível mundial. Esta prova marcou o regresso às competições oficiais da dupla ucraniana Dmytro “Dima” Shevchuk e Oleg Usychenko, atletas internacionais que estão em Portugal, desde fevereiro, com o apoio de toda a comunidade Teqball. Dima está a residir em Santarém onde foi recebido pelo Teqball dos “Caixeiros”, estando já integrado no clube, como treinador e atleta, e na comunidade local.

Este regresso à competição fez-se da melhor forma possível, com uma vitória na prova. Dima e Oleg fizeram um percurso tranquilo até à final, sem ceder nenhum set. No jogo que decidiu o lugar mais alto do pódio venceram a dupla dos “Caixeiros” de Santarém, João Paulo Henriques e Carlos André, pelos parciais de 12-7 e 12-6. Rui Leitão e Ricardo Silva, também, dos “Caixeiros” fecharam o pódio, terminando no terceiro lugar.

No Quadro Complementar a vitória foi para a dupla da Figueira da Foz, Pedro Cabete e Dávid Couceiro, que bateram os “locais”, André Claro e Filipe Rodrigues, do CPCD de Sentieiras.

O distrito de Santarém esteve representado por 12 atletas que vestiram as cores dos “Caixeiros” de Santarém, “Os Dragões” de Alferrarede, CCR de Vale das Mós e CPCD de Sentieiras.

No próximo sábado, dia 11 de junho, a caravana do Teqball nacional faz uma paragem em Odivelas para a 5ª etapa do Circuito Nacional de Teqball 2022.