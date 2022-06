‘Gala Vinhos do Tejo 2022’ anuncia e entrega prémios a 25 de Junho

A ‘Gala Vinhos do Tejo’ vai decorrer no sábado, dia 25 de junho, pelas 18h00, no Hotel dos Templários, em Tomar. De forma presencial e já sem máscaras, este que é um evento anual está de volta ao formato habitual: com cerimónia à noite, jantar sentado e possibilidade de inscrição, para além da presença de premiados e convidados.

De recordar que esta é uma iniciativa organizada pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo) e pela Confraria Enófila de Nossa Senhora do Tejo (CENST) e tem como objectivo promover os vinhos da região e seus agentes económicos; a gastronomia nacional, em harmonização com os Vinhos do Tejo e o território ribatejano.

Na ‘Gala Vinhos do Tejo 2022’, e como acontece todos os anos, vão ser anunciados os ‘Prémios Vinhos do Tejo’ – galardoando os agentes económicos inscritos na CVR Tejo nas categorias de Sustentabilidade, Empresa Dinamismo, Empresa Excelência, Enólogo do Ano e Prémio Carreira – os vencedores da 12.ª edição do ‘Concurso Vinhos do Tejo’, que contou com 166 amostras.

Somam-se, este ano, os galardões atribuídos no âmbito do ‘Tejo Gourmet’ e ao ‘Tejo Anima’. Nota para o facto do concurso de iguarias e Vinhos do Tejo ser, actualmente, bienal e desta edição ter tido a maior participação de sempre, com restaurantes de Portugal continental e ambas as ilhas, num total de 63.

Dos vinhos e da gastronomia passamos para o território, que é premiado sob a alçado dos galardões do ‘Tejo Anima’, nas categorias de enoturismo, património e oferta cultural, e natureza.

Antes do início da ‘Gala Vinhos do Tejo 2022’ e como já é hábito, têm lugar o Capítulo e o Capítulo Eleitoral da Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo, às 16h00 e 17h00, respectivamente. São assim eleitos os Órgãos Sociais para o triénio 2022/2024.

A ‘Gala Vinhos do Tejo 2022’ propriamente dita tem início pelas 17h30, com a receção, seguida do cocktail de boas-vindas. A cerimónia de anúncio e entrega de prémios e o jantar acontecem entre as 19h15 e as 23h00.