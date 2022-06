“Festas da Cidade irão proporcionar certamente momentos de convívio, animação e de riqueza cultural”

De 18 a 26 junho, a zona envolvente à Biblioteca vai voltar a receber as Festas da Cidade. Do cartaz destacam-se Iran Costa, Saul e David Antunes. O certamente terá 16 tasquinhas, picarias e muita música. A vereadora Ana Casebre antecipa a tão desejada festa.

Depois de dois anos sem festas, o que podem as pessoas esperar para as festas deste ano?

Após dois anos sem a realização das Festas da Cidade devido a uma pandemia que nos tem assolado, com todas as consequências decorrentes da mesma, a vários níveis, julgo que o sentimento de felicidade e entusiasmo pelo regresso das festas é unânime, pois representa fundamentalmente, um passo em frente no regresso à normalidade. A edição de 2022 das Festas da Cidade irá proporcionar certamente momentos de convívio, animação e de riqueza cultural.

Este certame tem uma participação grande das associações do concelho nas Tasquinhas. Isso irá manter-se?

Sim, nesta edição das Festas da Cidade e tal como se verificou nos anos anteriores, contamos com a colaboração de várias associações do concelho que asseguram o funcionamento das tasquinhas, o que para nós é uma mais valia quer para o funcionamento do certame quer para a promoção da nossa gastronomia. Ao mesmo tempo, as Festas da Cidade funcionam como meio de divulgação das atividades e como fonte de receita para as associações do concelho que certamente passaram por muitas dificuldades nestes últimos tempos.

As festas serão semelhantes aos anos anteriores?

Sim, o modelo das festas mantém-se pois entendemos que é o ideal, tendo em conta a realidade do nosso concelho. Vamos ter 9 dias de festas, de 18 a 26 de junho, com muita animação, concertos, folclore, marchas populares, zumba, dança, exposições, artesanato, prova desportiva, picarias e acima de tudo, uma excelente gastronomia.

Quais os artistas?

Era o que ja estava acertado antes da covid? O cartaz das Festas da Cidade deste ano já se encontra definido, sendo que os artistas que constam do mesmo são os que estavam programados para as Festas de Cidade de 2020, que como todos sabemos não se realizaram em virtude da pandemia, e com os quais mantivemos os compromissos assumidos. Assim, este ano virão atuar às Festas da Cidade Banda Marcial de Almeirim, Cavaquinhos do Orfeão de Almeirim, Tributo a Tina Turner, DCM, Seven Dixie, Iran Costa, Saúl, Tributo aos Xutos & Pontapés e David Antunes e MidnightBand.

Teremos picarias na avenida?

Sim, as picarias são também um atrativo das Festas da Cidade que pretendemos continuar a realizar, como manifestação das nossas tradições e cultura ribatejana.

E haverá ainda animação no palco junto à escola primária?

À semelhança dos anos anteriores, teremos igualmente um palco no “parque do Moinho de Vento” no qual diariamente teremos folclore e outras animações, bem como o desfile das marchas (Marcha do CRIAL, Marcha de Benfica do Ribatejo e Marcha de Fazendas de Almeirim) que se realiza na avenida.

Quais são os grandes objetivos das festas?

Na minha opinião os objetivos principais da realização das Festas da Cidade são, a preservação da nossa cultura e promoção da gastronomia, o convívio social que nos dias de hoje é de extrema importância e também o fato das festas constituirem uma importante fonte de receita para as associações do concelho.

Também teremos festas à noite na Arena?

Este ano o Almeirim Night Sessions, famosas noites de DJ`S dedicadas aos jovens vão realizar-se na Arena D`Almeirim, um espaço que no nosso entendimento reúne todas as condições para a realização do evento em questão e que se situa numa zona de fácil acesso para os jovens. Este ano contamos com a participação dos DJ`S Luís Graça, Jorge Osório, Avlys, Swiss, Peste e Gonçalo Henriques.