Presidente da República e ministra da Agricultura na inauguração da FERSANT

Inaugurou no passado sábado, 4 de junho, pelas 15:00, a 33.ª edição da FERSANT – Feira Empresarial da Região de Santarém, certame organizado pela NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém com o objetivo de promover o dinamismo económico da região. A feira, realizada em paralelo com a Feira Nacional da Agricultura / Feira do Ribatejo, foi inaugurada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa e pela Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes.

Domingos Chambel, Presidente da Direção da NERSANT, recebeu o Presidente da República e a Ministra da Agricultura no stand da NERSANT, onde começou por referir o bom desempenho das exportações da região no último ano, acima da média nacional, apresentando de seguida o espaço emprego e formação promovido pela associação e onde se encontram patentes ofertas de emprego de empresas da região, bem como a oferta formativa regional, representada por diversas instituições de ensino do distrito. No âmbito deste espaço, a associação empresarial realiza no dia 7 de junho, pelas 11:00, uma sessão onde vai apresentar a sua oferta formativa para as empresas da região.

De seguida, os corredores da Nave B do CNEMA, onde se realiza a Feira Empresarial da Região de Santarém, foram percorridos por Marcelo Rebelo de Sousa e Maria do Céu Antunes, acompanhados pelo Presidente da Direção da NERSANT, que foi apresentando as empresas participantes ao longo do percurso. No total, estão em exposição no certame 63 empresas de diversos setores de atividade, com especial relevo para a indústria, comércio e serviços, que a comitiva teve a oportunidade de conhecer.

FERSANT Digital até ao fim do mês

Paralelamente à exposição presencial, a FERSANT possibilita ainda a cada um dos expositores, a participação, até ao final do mês de junho, na FERSANT Digital, certame que arrancou no dia 4 de junho, no portal Compro no Ribatejo, em https://compronoribatejo.pt/feira/xxxiii-fersant-2022-digital. Assim, aos visitantes que não puderem visitar presencialmente o certame, a NERSANT dá a possibilidade à comunidade de conhecer e realizar negócios com as empresas expositoras na 33.ª edição da feira.

De referir que a FERSANT tem vindo a assumir-se como um importante espaço de trocas comerciais e conhecimento entre as empresas da região, o que se tem verificado quer pelo número de visitantes, quer pelo número de empresas e entidades interessadas em mostrar os seus serviços ou produtos neste espaço, que tem aumentado a cada ano.

Para mais informações sobre as feiras da NERSANT, os interessados devem contactar o Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos, através dos contactos dame@nersant.pt ou 249 839 507.