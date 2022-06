Fazendense celebra dobradinha com a conquista da Supertaça Dr. Alves Vieira

A Associação Desportiva Fazendense conquistou a Supertaça Dr. Alves Vieira esta sexta-feira, 10 de junho, no Estádio Municipal Dr. António Alves Vieira, em Torres Novas.

Na primeira pautada pela superioridade do adversário, foi mesmo o Rio Maior a chegar primeiro à vantagem por intermédio de Rodrigo Quaresma, resultado que se manteve até ao intervalo. No decorrer da segunda parte, a equipa de Fazendas de Almeirim cresceu no jogo e chegou ao empate nos minutos finais da partida com um tento de Lorran Jesus.

A partida acabaria por ser decidida nos pontapés de penalti. Diogo Oliveira foi o único a falhar do Fazendense e o Rio Maior acabaria por falhar as ultimas duas penalidades marcadas por João Mendes e João Lopes, respetivamente.

Com esta conquista, a AD Fazendense celebra assim a dobrinha da temporada 2021/2022, só faltando mesmo o campeonato.

Reveja aqui a partida transmitida pela AlmeirinenseTV.