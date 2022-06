Hoje é o Dia do Município de Almeirim na Feira Nacional de Agricultura

O Município de Almeirim vai estar em destaque ao longo deste sábado, 11 de Junho, na Feira Nacional de Agricultura, que se realiza até amanhã no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, em Santarém.

A iniciativa pretende mostrar aos visitantes desta importante feira agrícola aquilo que o concelho de Almeirim tem de melhor para oferecer a quem o visita.

Durante a manhã, o recinto do CNEMA recebeu a atuação do Rancho Folclórico Os Camponeses da Raposa e do Rancho Folclórico Velhas Guardas de Fazendas de Almeirim/Rancho Folclórico Infantil de Fazendas de Almeirim. Durante a tarde, atuam a Associação Movimento Palco – Dreamers (flash mob) (16h), Marcha de Fazendas de Almeirim (17h) e a Banda Marcial de Almeirim (20h).

No palco da Nave C decorrerá atuação do Grupo de Cavaquinhos do Orfeão de Almeirim (15h), Rancho Folclórico de Fazendas de Almeirim (18h), Rancho Folclórico de Almeirim (18h30) e Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo (21h30).

O stand da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo recebe ao longo de todo o dia promoção das Caralhotas de Almeirim a cargo da MovAlmeirim e degustação de Sopa de Pedra a cargo da Confraria Gastronómica de Almeirim. Pelas 15h00 decorre uma degustação a cargo da Associação Gentes de Almeirim e pelas 17h00 degustação a cargo da Associação dos Restaurantes da Sopa de Pedra.