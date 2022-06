20 km de Almeirim vence coletivamente o campeonato regional de sub18 em Femininos

O atletismo está a viver o seu ponto alto com a realização dos seus regionais, no

passado fim de semana a regra manteve-se com a realização do regional sub 18, no

Estádio Papa Francisco em Fátima.



Em dois dias com bastante calor cerca de 113 atletas que realizaram cerca de

duzentas e quarenta participações tornaram estes campeonatos bastante competitivos.

Colectivamente o UFC Tomar venceu em masculinos e a Associação 20Km de

Almeirim venceram em femininos.

Os Campeões Regionais foram:



Vara Masc.

João Apolinário A20Km Almeirim 3.50

100 M Barr. Fem.

Edmara Chete A20Km Almeirim 14.94

Altura Fem.

Edmara Chete A20Km Almeirim 1.35

4×100 M Masc.

A20KM de Almeirim 50.66

Comprimento Fem.

Edmara Chete A20Km Almeirim 5.19

4×300 M Masc.

A 20KM Almeirim 3 08.93



4×300 M Fem.

A 20Km Almeirim 3 25.39

No próximo fim de semana no Estádio Municipal de Abrantes realiza-se o

Campeonato Regional sub 14