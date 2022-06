Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo regressa ao porto dos ‘Cucos’ em Benfica do Ribatejo

O porto dos ‘Cucos’, em Benfica do Ribatejo, voltou a receber a imagem da Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo este domingo, 12 de junho, marcando o regresso do Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo após dois anos de interregno devido à pandemia covid-19.

A Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo foi recebida pela comunidade piscatória, elementos do rancho folclórico e demais habitantes da vila de Benfica do Ribatejo, num momento marcado pela fé, partilha e sentido de comunidade.

A paragem no concelho de Almeirim fez parte da 5ª etapa deste cruzeiro, que acabou por ficar marcada pelas dificuldades de navegação do Tejo que obrigaram a que a imagem fosse transportada por via terrestre entre as Caneiras, no concelho de Santarém, e o porto dos ‘Cucos’ em Benfica do Ribatejo.

O Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo, é uma iniciativa da Confraria Ibérica do Tejo e tem por objetivo reforçar a identidade das comunidades, aproximando-as através da partilha cultural e religiosa. A iniciativa acaba por se tornar numa homenagem aos Avieiros, os pescadores do Tejo.

O cruzeiro começou no passado dia 4 de junho, na fronteira do Rio Tejo, em Espanha, e termina no dia 19 de junho, em Oeiras.