Al Cor Race & Fun está de volta e promete ser a noite mais animada do ano

Está de volta a Almeirim uma das mais animadas e coloridas corridas. A AL Cor Race & Fun regressa às ruas da cidade no dia 23 de julho, com promessa de muita animação, dança, música e gastronomia típica de Almeirim. O evento realiza-se no Centro Coordenador de Transportes e na Arena de Almeirim.

O aquecimento é feito com uma “Zumba Color”, pelas 19h30, com pó florescente e canhão de espuma. Pelas 21h30 é dado início à ‘Color Run’ num circuito pedonal de 1600 metros com vários obstáculos e música.

Às 22h00, o recinto da Arena de Almeirim abre ao público onde os participantes vão poder encontrar música do DJ Stefan da Silva e mais tarde da banda Kiss Kiss Bang Bang, para além de muitas surpresas.

Os participantes vão ter direito a um voucher de 5 euro a descontar num dos restaurantes aderentes, válido por 2 meses.

As inscrições está abertas até ao próximo dia 17 de julho e variam entre os 10 e os 20 euros, consoante a data de compra.