Filipa Fidalgo e Ana Fernandes iniciam Volta a Portugal Feminina. Ciclistas correm pela equipa Sicasal/Glassdrive

Filipa Fidalgo e Ana Fernandes, residentes em Almeirim, vão iniciar a sua 2ª Volta a Portugal Feminina, competição que se realiza entre hoje e o próximo domingo, 19 de Junho, numa ligação entre Loures e Anadia, num total de quatro etapas.

Filipa Fidalgo e Ana Fernandes integram a equipa Sicasal/Glassdrive com as portuguesas Leandra Gomes, Jéssica Costa, Tânia Lima, a sul-africana Claudia Gnudi e a espanhola Cristina Pulido. O pelotão conta com 107 corredoras, em representação de 17 equipas.

As primeiras pedaladas serão dadas em Loures, local que acolhe o prólogo de 2,9 quilómetros, a disputar a partir das 16h00 de hoje. A primeira etapa em linha, na sexta-feira, vai ligar Vila Franca de Xira a Torres Vedras, ao longo de 87,6 quilómetros. Segue-se uma viagem de 78,1 quilómetros, entre Monte Redondo (Leiria) e Ourém. A última etapa, no domingo, liga Aveiro a Anadia, terminando no circuito que acolherá, em julho, a prova de fundo do Campeonato da Europa, depois de percorridos 104,7 quilómetros.

A segunda edição da Volta Feminina tem partidas e chegadas em concelhos de cinco comunidades intermunicipais. Estão inscritas ciclistas de 15 países diferentes: África do Sul, Alemanha, Argentina, Brasil, Espanha, Estados Unidos da América, Estónia, França, Irão, Irlanda, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido e Suécia.