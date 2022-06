Márcio Sampaio já fala turco

Época 2022/2023 para o Fenerbahce Spor Kulubu e para Márcio Sampaio já arrancou. O treinador adjunto de Jorge Jesus partilhou duas fotografias nas redes sociais já no centro de treinos do clube turco.

O Fenerbahçe já arrancou no dia 14 junho a preparação para a nova temporada e o clube turco, agora orientado por Jorge Jesus, partilhou imagens dos exames médicos, no Hospital Acıbadem Altunizade, aos quais os jogadores foram submetidos, bem como o próprio treinador português. No dia seguinte, os trabalharam no relvado arrancaram.