Centenas de idosos participam no encontro sénior em Almeirim (c/vídeo)

O Parque da Zona Norte, em Almeirim, recebeu no dia 22 de junho, a concentração do encontro sénior “Mais Lezíria 2022”, com mais de 500 idosos a aderir à iniciativa.

O evento contou com várias atividades, todas elas direcionadas para a população sénior, como Pound, Aero Mix, Momentos Zen e Dança. O evento faz parte de um conjunto de atividades promovidas pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT).

O “Mais Lezíria” foi criado em 2011 e nasceu da vontade da CIMLT e dos seus onze municípios associados – Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém – em reunir toda a população da Lezíria do Tejo num grande convívio desportivo, incentivando a participação de todos, incluindo as crianças, os idosos e as pessoas com deficiência.