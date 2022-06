A AF Santarém perdeu na final da Liga de Ouro do Torneio Lopes da Silva que decorreu no passado sábado, 25 de junho, no Campo Sanches Miranda, em Évora, contra a congénere da Madeira.

A Seleção Distrital Futebol Masculina Sub-14 da AF Santarém, que conta com sete jogadores do Footkart, empatou com a AF Madeira no tempo regulamentar por 1×1, tendo a AF Madeira acabado por vencer já nas grandes penalidades por 3×4.

O jogo foi transmitido em diferido no Canal 11.