Daniel Bragança inicia pré-temporada ao serviço do Sporting CP

Daniel Bragança iniciou esta segunda-feira, 27 de junho, os trabalhos de pré-temporada ao serviço da equipa principal de futebol do Sporting Clube de Portugal, em Alcochete.

Durante a manhã, Daniel Bragança e os restantes companheiros de equipa realizaram os habituais exames médicos e testes físicos e à tarde será tempo do primeiro treino com vista à época 2022/2023.

Entre 10 e 20 de julho, a formação Leonina estará em Lagos a estagiar, tendo marcados para essa altura vários jogos de preparação para a nova temporada, que arrancará em Agosto.

Jogos de preparação

13 de Julho: Sporting CP vs. Royale Union SG – Estádio da Belavista, em Lagoa; 14 de Julho: Sporting CP vs. Villarreal CF – Estádio do Algarve; 19 de Julho: Sporting CP vs. AS Roma – Estádio do Algarve; 24 de Julho: Sporting CP vs. Sevilla FC – Estádio José Alvalade [Troféu 5 Violinos]; 30 de Julho: Sporting CP vs. Wolverhampton WFC – Estádio do Algarve.