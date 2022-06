Diocese de Santarém promove dia de encontro para todas as famílias

No passado sábado, dia 25 de Junho, realizou-se, na Azoia de Baixo, a Festa da Família da Diocese de Santarém, por ocasião do X Encontro Mundial das Famílias.

Cerca de 300 pessoas reuniram-se nesta aldeia pitoresca, com a colaboração permanente do pároco, o Padre Tiago Moita, e o apoio da Câmara Municipal de Santarém e da União de Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém.

Ao longo do dia foram realizadas uma série de atividades com particular destaque para a missa presidida por D. José Traquina. Este último sublinhou a dimensão familiar como vocação, que se inscreve num desígnio de Deus que está presente e próximo: “É um chamamento que tem a ver com a felicidade das pessoas envolvidas e com a missão que tem a própria família para a Igreja, para a sociedade e mundo” que deve ser reconhecido também para que “as pessoas se sintam valorizadas no esforço que fazem e na dedicação que têm”.

O D. José Traquina deixou ainda uma orientação clara: “Queres colaborar na salvação do mundo? Queres colaborar no progresso e no bem do teu país? Então ama a tua família! Valoriza os laços familiares. Os cristãos têm esse testemunho, valorizar as pessoas que são a nossa origem”, com liberdade, servindo uns aos outros. E deixou por fim, um desafio: “Toda a família tem uma missão: qual é a missão da tua família?”

Depois da missa, foi descerrada uma placa comemorativa da Festa da Família no Centro de Cultura e Recreio Alexandre Herculano, e ao final do dia, os grupos “A Equipa” e “Os 8 d’Aldeia” animaram os presentes, unindo as diferentes gerações ao som da sua música.

Segundo a organização, os três grandes objetivos da festa foram cumpridos: proporcionar um dia de encontro para as famílias, com membros de todas as idades; aproximar as famílias dos seus párocos e acolher os sacerdotes da Diocese; e fortalecer o sentido de comunidade, não só localmente mas em termos diocesanos.