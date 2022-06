Festas da Tapada regressam de 8 a 10 de julho

A localidade de Tapada está em festa, de 8 a 10 de julho, com a festa em Honra de Nossa Senhora da Conceição, com animação e “petiscos e bebiscos”, junto ao ringue desportivo.

A inauguração do certame está agendado para as 20h00, de dia 8 de julho, com o içar das bandeiras. Para este dia está agendada atuação do Rancho Folclórico Infantil de Fazendas de Almeirim, pelas 21h00, seguindo a atuação do Duo Lázaro & Jorge e termina com o espetáculo de Albina Samora.

Sábado, 9 de Julho, dá-se a abertura da quermesse, pelas 19h00, seguindo-se concerto do trio 100Limites, às 21h45, terminando o dia com a atuação do DJ Cramalheira.

O ponto alto das Festas da Tapada acontece no domingo, 10 de julho, com missa na Capela da Tapada, pelas 17h00, seguida da procissão em Honra de Nossa Senhora da Conceição. As festas encerram com animação musical a cargo de Luís Portela e as suas bailarinas.