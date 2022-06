Empresário esfaqueado na Quinta de S. Miguel em Almeirim

Uma alteração entre dois homens terminou à facada na tarde desta terça-feira, 28 de junho, na urbanização da Quinta de S. Miguel, em Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense no local, o incidente ocorreu por volta das 20h30, quando um dos envolvidos, que estaria a sair do parque de estacionamento num motociclo, foi surpreendido por outro homem e iniciaram uma discussão. No decorrer da altercação, os ânimos terão ficado exaltados e um dos envolvidos empunhou uma faca, que acabou por usar contra o empresário provocando-lhe ferimentos num membro superior.

Tudo isto terá ocorrido devido a uma mensagem enviada a um familiar do agressor, sabe O Almeirinense. O empresário e também condutor do motociclo acabaria por ser transportado ao Hospital Distrital de Santarém com ferimentos considerados ligeiros.

A GNR de Almeirim foi chamada ao local e está a investigar o incidente. Também presentes no local estiveram os Bombeiros Voluntários de Almeirim que prestaram o socorro à vítima.

A cena de violência foi presenciada por menores que se encontravam no ringue da Quinta de S. Miguel e testemunharam o sucedido.