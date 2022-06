Ecolezíria distingue 220 alunos de Fazendas de Almeirim

Na próxima quinta-feira, dia 30 de junho, a Ecolezíria vai distinguir os 220 alunos da Escola Básica Fazendas de Almeirim Nº1 que participaram na 2ª edição do Concurso de Recolha Seletiva, uma iniciativa que tem como objetivo incentivar a comunidade escolar à prática da reciclagem.

No total, este estabelecimento escolar recolheu cerca de 2540 quilos de embalagens (plástico, papel, cartão, vidro e alumínio) e pilhas, perfazendo mais de metade do total recolhido nas 17 escolas participantes dos concelhos de Almeirim, Benavente, Cartaxo, Alpiarça e Salvaterra de Magos.

Para distinguir o empenho excecional da EB Fazendas de Almeirim Nº 1, a Ecolezíria vai presentear a escola com o Kit “Brigada Ambiental”, constituído por 25 t-shirts e um diploma de participação. Este kit fará parte das atividades escolares e será utilizado por uma turma de cada vez.

“O futuro do Planeta está intrinsecamente ligado às crianças e aos jovens e é na comunidade escolar que começa a educação ambiental. Acreditamos na importância de capacitar as novas gerações para que os cidadãos do futuro cresçam com uma maior consciência ambiental e contribuírem ativamente para encontrar soluções para os desafios que os nossos dias nos impõem”, explica Dionísio Mendes, administrador da Ecolezíria.

Durante o período em que ocorreu o concurso, a Ecolezíria disponibilizou vários materiais para a realização do processo de reciclagem em contexto de sala de aula, tais como ecopontos, ecobags e baldes de 120 litros. Paralelamente, foram realizadas várias ações de sensibilização junto dos alunos das escolas participantes para aumentar a consciencialização sobre o tema.