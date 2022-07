Mercadona abre supermercado no dia 2 de agosto em Santarém

A Mercadona vai abrir o primeiro supermercado no distrito de Santarém, no próximo dia 2 de agosto, pelas 9h00, em Santarém, que ficará localizado no Santarém Retail Park. A abertura do supermercado de Santarém e assinala a chegada a mais um novo distrito no seu projeto de expansão da marca em Portugal.

Além de Santarém, a empresa pretende abrir ainda este ano mais quatro supermercados localizados nas Caldas da Rainha, Santa Maria da Feira, Oeiras e Viseu.

Para este supermercado, a Mercadona contratou cerca de 65 colaboradores que atualmente se encontram em formação nas lojas do norte do país, havendo ainda vagas disponíveis para diversas lojas da cadeia. Todas as ofertas estão atualizadas na secção de emprego em www.mercadona.pt/pt/emprego.

Em Almeirim, a empresa está a construir a sua maior base logística, que vai abastecer o centro e sul do país.

A empresa abriu o seu primeiro supermercado a 2 de julho de 2019, em Canidelo, Vila Nova de Gaia e atualmente conta com 34 lojas nos distritos do Porto, Braga, Aveiro e Viana do Castelo.

Em 2021 a empresa atingiu um volume de vendas de 415 milhões de euros e pagou 62 milhões de euros em impostos através da empresa portuguesa Irmãdona Supermercados, sediada em Vila Nova de Gaia. Além disso, finalizou o ano com uma equipa de 2.500 colaboradores e um investimento em Portugal de 110 milhões de euros.

Com o objetivo de partilhar com a sociedade parte do que dela recebe, a Mercadona aumentou, em 2021, as doações a cantinas sociais, bancos alimentares e outras instituições de solidariedade social, tendo doado um total de 1.400 toneladas de bens essenciais em território nacional.

Para 2022 a empresa prevê investir 150 milhões de euros em Portugal com a abertura de mais 10 lojas.