20 kms faz história

A Associação 20 Kms de Almeirim conquistou a medalha de prata no Campeonato Nacional de Verão/Open de Verão de Portugal na categoria Dueto Livre Misto Juvenil.

Inês Maria Figueiredo e Gonçalo Rodrigues conseguiram um brilhante resultado para o clube almeirinense.

No campeonato Nacional de Natação Artística/ Open de Verão estão mais de 20 clubes, sendo que 11 são clubes internacionais, num total de 266 atletas. A presença de 11 formações estrangeiras a competir no Open de Portugal veio dar um nível competitivo ao Campeonato de Verão.



A equipa dos 20 kms conseguiu ainda o3° lugar Nacional em Dueto Técnico Junior com as prestações de Marta Apolinário Martins e Maria Margarida Caramelo.